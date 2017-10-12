Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Anadolu Efes - Real Madrid maçında, meme kanserinde erken tanı farkındalığı oluşturmak için pembe top ile hava atışı yapıldı

THY Euroleague karşılaşması olan Anadolu Efes - Real Madrid mücadelesinde meme kanserinde erken tanı farkındalığı oluşturmak için pembe top ile hava atışı yapıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

THY Euroleague’de oynanan Anadolu Efes-Real Madrid mücadelesi öncesi Sinan Erdem Spor Salonu’nda örnek bir davranış sergilendi. Karşılaşma öncesinde hava atışı meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla pembe top ile yapıldı. Sembolik olarak pembe top ile yapılan hava atışını oyuncu Elçin Sangu yaptı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Minibüs metrobüs yoluna girdi

Minibüs metrobüs yoluna girdi

Üniversite sınavı resmen değişti! İşte yeni sistem

Üniversite sınavı resmen değişti! İşte yeni sistem

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA