Anadolu Efes - Real Madrid maçında, meme kanserinde erken tanı farkındalığı oluşturmak için pembe top ile hava atışı yapıldı

THY Euroleague’de oynanan Anadolu Efes-Real Madrid mücadelesi öncesi Sinan Erdem Spor Salonu’nda örnek bir davranış sergilendi. Karşılaşma öncesinde hava atışı meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla pembe top ile yapıldı. Sembolik olarak pembe top ile yapılan hava atışını oyuncu Elçin Sangu yaptı.