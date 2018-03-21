Anadolu Efes: 73 Khimki Moskova: 85

Basketbol THY Avrupa Ligi 27. hafta maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Rus temsilcisi Khimki'ye 85-73 yenildi.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyondaki 21. mağlubiyetini yaşarken, Khimki ise 16. galibiyetini aldı. Rus temsilcisi, ligde normal sezonu ilk 8 içinde tamamlamayı garantileyerek play-off'ta mücadele etme hakkını bitime 3 maç kala elde etti.

Karşılaşmaya Motum ve Weems'in sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, 5. dakikayı 12-6 üstün geçti. Khimki'nin Shved ile bulduğu sayılara Weems, Simon ve Motum'un basketleriyle yanıt veren lacivert-beyazlılar, 8. dakikada farkı çift hanelere (23-12) çıkardı ve rakibine molayı aldırdı. Kalan bölümde birçok top kaybı yapan Khimki karşısında farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, ilk çeyreği 29-18 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Dunston'ın boyalı alandan kaydettiği sayılarla etkili olan Anadolu Efes önünde Monia ve Jenkins ile 3 sayı çizgisinin gerisinden basketler bulan Khimki, 13. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 34-25. Thomas ve Jenkins'in kazandırdığı basketlerle 8-2'lik seri yakalayan Khimki, 16. dakikada skoru 36-33'e getirdi. Kalan bölümde McCollum'un skor yükünü üstlenmesiyle rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen Anadolu Efes, ilk yarı boyunca 8 top kaybı yapan Khimki önünde soyunma odasına 49-42 üstün gitti.

İkinci yarıya iki takım da hücumda tutuk başladı. Khimki, Shved ve Gill'in skor yükünü üstlenmesiyle 26. dakikada beraberliği sağladı: 55-55. Anadolu Efes'in Motum ve Weems ile kaydettiği sayılara Shved ve Gill'in basketleriyle cevap veren Khimki, 29. dakikada öne geçti: 59-61. Kalan bölümde lacivert-beyazlılar, Weems ile basket buldu ve final periyoduna 61-61 eşitlikle gidildi.

Dördüncü periyot, karşılıklı basketlerle başladı. Anadolu Efes, McCollum ve Brown ile skor üretirken, Khimki ise Thomas ve Shved ile sayılar buldu. Khimki, Markovic'in 3 sayılık basketiyle 35. dakikada öne geçti: 69-72. Hücum fırsatlarını değerlendiremeyen Anadolu Efes karşısında Shved, Vialtsev ve Todorovic'in arka arkaya kazandırdığı sayılarla 8-0'lık seri yakalayan konuk takım, 39. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 71-80. Vialtsev'in 3 sayılık basketiyle aynı dakika içinde farkı çift hanelere taşıyan (72-83) Khimki, karşılaşmadan 85-73 galip ayrıldı

Öte yandan, karşılaşmada "21 Mart Dünya Down Sendromu ve Farkındalık Günü"ne dikkat çekildi.

Özel Olimpiyatlar Türkiye, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu ve Türkiye Down Sendromu Derneği'nden gelen konukların yanı sıra down sendromlu bireyler, iki aile üyesi ya da öğretmenleriyle birlikte müsabakayı ücretsiz izledi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya), Michele Rossi (İtalya)

Anadolu Efes: Doğuş Balbay, Motum 11, Simon 6, Weems 16, Dunston 19, Brown 4, Birkan Batuk, McCollum 11, Stimac 6, Douglas

Khimki: Shved 16, Markovic 3, Gill 11, Anderson 4, Thomas 17, Jenkins 10, Monia 3, Robinson 3, Vialtsev 13, Zaytsev 2, Todorovic 3

1. Periyot: 29-18

Devre: 49-42

3. Periyot: 61-61