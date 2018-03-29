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Anadolu Efes: 83 Barcelona Lassa: 107

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanya'nın Barcelona Lassa takımına 107-83 mağlup oldu.

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Anadolu  Efes, sahasında İspanya'nın Barcelona Lassa takımına 107-83 mağlup oldu.

Play-off iddiasını haftalar öncesinde kaybeden iki takımın  karşılaşmasında İspanyol temsilcisi, 10. galibiyetini elde ederken,  lacivert-beyazlılar ise 23. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Barcelona Lassa, karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 4.  dakikasını 10-7 üstünlükle geçti. Dış atışlarda Ribas ve Koponen'le etkili olan  konuk ekip, Anadolu Efes karşısında ilk periyodu 23-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe de Claver, Hanga ve Ribas'ın üç sayı çizgisinin  gerisinden  bulduğu basketlerle başlayan İspanyol ekibi, 15. dakikada farkı 16  sayıya çıkardı: 21-37. Savunmada ve hücumda tempoyu yakalayamayan Anadolu Efes  karşısında farkı açmaya devam eden Barcelona Lassa, soyunma odasına 55-34 üstün  girdi.

İkinci yarıya da savunmada rakibine kolay sayılar vererek başlayan  Anadolu Efes, 26. dakikaya 73-53 geride girdi. Dış atışlarda etkili olmaya devam  eden Barcelona Lassa, 19'da 14'lük üç sayı isabeti bularak final periyoduna  lacivert-beyazlılar karşısında 81-67 önde gitti.

Son periyotta oyundan düşen Anadolu Efes karşısında Claver, Jackson ve  Heurtel ile dış atışlarda etkili olmaya devam eden Barcelona Lassa, mücadeleyi  107-83 kazandı.

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