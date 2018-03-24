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Anadolu Efes, Atina'da geri dönemedi!

Euroleague'in 28. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Olympiakos'a 89-82 mağlup oldu.

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına 89-82 mağlup oldu.

Ligde normal sezonu ilk 8 içinde bitiren takımların yer alacağı play-off'a katılma şansını daha önce yitiren Anadolu Efes, üst üste yedinci kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Yunanistan temsilcisi ise 19. galibiyetini elde etti.

İŞTE KARŞILAŞMANIN ÖZETİ

Olympiakos: 89

Anadolu Efes: 82

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Miguel Perez Perez (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Mehdi Difallah (Fransa)

Olympiakos: Papapetrou 17, Spanoulis 17, Milutinov 20, Printezis 11, Roberts 4, Mantzaris 5, Strelnieks 7, Tillie 6, McLean 2, Thompson

Anadolu Efes: Doğuş Balbay, Motum 7, Weems 14, Dunston 10, Simon 18, Stimac 10, McCollum 6, Brown 10, Birkan Batuk, Muhaymin Mustafa 2, Berk Demir, Douglas 5

1. Periyot: 30-15

Devre: 49-42

3. Periyot: 70-57

Beş faulle çıkanlar: 38.53 Brown (Anadolu Efes)

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