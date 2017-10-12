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Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic: Bu yüzdelerle Real Madrid'i yenmek imkansız

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, Real Madrid’in daha iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirterek, 'Çok iyi mücadele ettiler ama bu yüzdelerle Real Madrid gibi bir takımı yenmek imkansız diyebilirim” dedi.

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THY Euroleague’in 1. haftasında Anadolu Efes sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid’e 74-88 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rakip Real Madrid’in daha iyi bir oyun ortaya koyduğunu dile getiren Perasovic, şu ifadelere yer verdi:

“Maçın ilk yarısına kötü başladık. İlk çeyrekte avantajı ellerine geçirdiler. Üçüncü periyotun sonunda ve dördüncü çeyreğin başında ortaya iyi enerji koyduk ve geri geldik ama skoru lehimize çevirecek enerjiyi kendimizde bulamadık. Takımın yaptığı mücadeleyle ilgili bir şey diyemem çok iyi mücadele ettiler ama bu yüzdelerle Real Madrid gibi bir takımı yenmek imkansız diyebilirim."

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