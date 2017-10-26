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Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic: Fenerbahçe Doğuş hak ettiği bir galibiyet aldı

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, 81-70 kaybettikleri Fenerbahçe Doğuş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, Fenerbahçe Doğuş'un hak ettiği bir galibiyet aldığını dile getirdi.
 
"Fenerbahçe Doğuş hak ettiği bir galibiyet aldı"
 
Ellerinden geldiği kadar mücadele ettiklerini anlatan Hırvat başantrenör, "Rakibimiz maçın sonunda daha diri kaldı. Bizim rotasyonumuz dar kaldı. Fenerbahçe Doğuş hak ettiği bir galibiyet aldı. Bu maçla ilgili bir şey söylemiyorum ama Muric'in ve Birkan'ın durumunu bilmiyoruz. Daha mücadeleci bir takım olacağız. CSKA Moskova da Fenerbahçe gibi Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından birisi. Şu an 3 maçta 0 çektik. O maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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