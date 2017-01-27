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Anadolu Efes çok zorladı ama olmadı

THY Euroleague'nin 20. haftasında Anadolu Efes deplasmanda CSKA Moskova ile karşı karşıya geldi.

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THY Euroleague'de Anadolu Efes, deplasmanda CSKA Moskova'ya 80-77 mağlup oldu. THY EuroLeague'nin 20. haftasında Anadolu Efes deplasmanda CSKA Moskova ile karşılaştı. Anadolu Efes sahadan 80-77'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes 11. mağlubiyetini alırken, CSKA Moskova 15. galibiyetini elde etti.

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