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Anadolu Efes, Daçka'ya geçit vermedi

THY EuroLeaugue'de Anadolu Efes ile Darüşşafaka Doğuş ile karşılaştı.

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THY EuroLeague'nin 19. haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta Anadolu Efes sahasında Darüşşafaka Doğuş'u konuk etti. Anadolu Efes mücadeleden 93-81 galibiyetle ayrıldı.
 
Bu sonucun ardından Anadolu Efes 9. galibiyetini elde etti. Darüşşafaka Doğuş ise 9. mağlubiyetini elde etti.

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