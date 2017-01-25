Anadolu Efes, Daçka'ya geçit vermedi
THY EuroLeaugue'de Anadolu Efes ile Darüşşafaka Doğuş ile karşılaştı.
THY EuroLeague'nin 19. haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta Anadolu Efes sahasında Darüşşafaka Doğuş'u konuk etti. Anadolu Efes mücadeleden 93-81 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Anadolu Efes 9. galibiyetini elde etti. Darüşşafaka Doğuş ise 9. mağlubiyetini elde etti.
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