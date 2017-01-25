Anadolu Efes, Daçka'ya geçit vermedi

THY EuroLeague'nin 19. haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta Anadolu Efes sahasında Darüşşafaka Doğuş'u konuk etti. Anadolu Efes mücadeleden 93-81 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes 9. galibiyetini elde etti. Darüşşafaka Doğuş ise 9. mağlubiyetini elde etti.