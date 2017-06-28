Anadolu Efes Deshaun Thomas ve Honeycutt ile yollarını ayırdı
Anadolu Efes, ABD'li oyuncuları Deshaun Thomas ve Tyler Honeycutt ile yollarını ayırdı.
- AA
Anadolu Efes, ABD'li oyuncuları Deshaun Thomas ve Tyler Honeycutt ile yollarını ayırdı.
Lacivert-beyazlıların Twitter hesabından yapılan paylaşımda iki oyuncu için teşekkür mesajı yayımlandı.
Anadolu Efes, geçtiğimiz 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı oyuncularının opsiyonunu kullanmadı.
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