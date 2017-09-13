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Anadolu Efes, Edo Muric’i kadrosuna kattı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, son olarak Banvit'te forma giyen Edo Muric'i kadrosuna kattı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, Sloven oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
 
Lacivert beyazlıların resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:
 
Anadolu Efes Sloven oyuncu Edo Muric ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
 
27 Kasım 1991 doğumlu oyuncu 2.02 boyunda ve forvet pozisyonunda görev yapıyor.
 
Profesyonel kariyerine Ljubljana’nın Parklji takımında başlayan Edo Muric, 2008-2009 senesini TCG Mercator takımında geçirdi. 2010 yazına kadar Parklji’de kariyerini sürdüren Muric, 2010-2011 sezonunda Krka’ya transfer oldu ve EuroChallenge kupasını kazanma başarısını gösterdi. EuroChallenge’da 17 maçta 4.9 sayı, 0.6 asist ve 3.3 ribaunt istatistikleriyle oynayan Muric, Krka’da geçirdiği 4 sezon boyunca 1 kez Slovenya Kupası ve 4 kez Slovenya şampiyonluğu yaşadı. Krka’daki son senesinde 13.4 sayı, 4.7 ribaunt ve 1.6 asist ortalaması yakalayan Edo Muric, Partizan Belgrad’a transfer oldu.
 
EuroCup’ta forma giydiği 7 karşılaşmada 14 sayı, 4.1 ribaunt ve 2.4 asist istatistikleriyle oynayan Muric, Adriyatik liginde çıktığı 21 karşılaşmada 11.3 sayı, 3.8 ribaunt ve 2 asist ortalamaları yakaladı.
 
Geçtiğimiz sezonu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde yer alan Banvit’te geçiren Edo Muric, normal sezonda çıktığı 30 maçta 7 sayı, 3,7 ribaunt, 1,7 asist ortalamalarıyla oynadı.
 
Edo Muric’e aramıza hoşgeldin diyor, Anadolu Efes formasıyla başarılar diliyoruz.

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