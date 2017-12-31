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Anadolu Efes, evinde Daçka'yı yıktı

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında konuk ettiği Darüşşafaka'yı 73-69 yendi.

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Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında konuk ettiği Darüşşafaka'yı 73-69 yendi.

Bu sonuçla Anadolu Efes 8. galibiyetini aldı. Darüşşafaka ise 6. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, McCollum'un 3 sayılık basketleriyle 4. dakikayı 9-4 önde geçti. Hızlı hücumlarla sayılar bulan Darüşşafaka, Kidd ve Emircan Koşut'un skorer oyunuyla 8. dakikada eşitliği yakaladı: 16-16. Konuk ekip, Sant-Roos'un serbest atış çizgisinden bulduğu isabetlerle ilk çeyreği 18-16 üstün tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte Darüşşafaka, 14. dakikayı 24-22 önde geçti. Cummings ve Eric'in pota altından, Bell'in ise dış atışlardan kaydettiği sayılarla konuk ekip, 17. dakikada farkı 5 sayıya (34-29) çıkardı. Lacivert-beyazlılar, rakibine McCollum ve Dunston'la karşılık vererek devreye 42-41 önde girmeyi başardı.

İki takımın da savunmasını sertleştirdiği üçüncü periyotta Darüşşafaka, Eric, Sant-Roos ve Johnson'un basketleriyle rakibine üstünlük sağlayarak, son çeyreğe girilirken farkı 5 sayıda (55-50) tuttu.

Son çeyrekte Motum ve Brown ile dış atışlardan sayılar bulan Anadolu Efes, 33. dakikada tekrar öne geçti: 59-57. Oldukça çekişmeli geçen bu poriyotta Motum'un sayılarıyla son 24 saniyeye 71-69 üstün giren Anadolu Efes, müsabakayı da 73-69 kazandı.

AA

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