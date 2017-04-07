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Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid'e 97-80 mağlup oldu

THY Euroleague'de Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid'e 97-80 mağlup oldu.

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. ve son hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 97-80 mağlup oldu.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 13. mağlubiyetini yaşayarak ligi 6. sırada tamamladı. Real Madrid ise 23 galibiyet ve 7 mağlubiyetle organizasyonun normal sezonunu lider bitirdi.

Play-off'ta Anadolu Efes, Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile mücadele edecek. Real Madrid ise Darüşşafaka Doğuş ile Dörtlü Final'e kalmak için kozlarını paylaşacak.

Real Madrid, ilk periyodunu 21-16 geride tamamladığı karşılaşmada, soyunma odasına 37-36 önde gitti.

Üçüncü çeyreği 62-60 üstün geçen eflatun-beyazlılar, final periyodunda farkı açarak karşılaşmadan 97-80 galip ayrıldı.

Salon: Wizink Center

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Petri Mantyla (Finlandiya)

Real Madrid: Randolph 9, Fernandez 2, Ayon 8, Llull 4, Taylor 2, Draper 16, Nocioni 5, Doncic 8, Reyes 6, Carroll 29, Hunter 1, Thompkins 7

Anadolu Efes: Granger 3, Doğuş Balbay 4, Cedi Osman, Brown 14, Dunston 15, Thomas 12, Honeycutt 11, Heurtel 13, Paul 8

1. Periyot: 16-21

Devre: 37-36

3. Periyot: 62-60

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