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Anadolu Efes, İspanya'da tutunamadı

THY Euroleague'de Barcelona, temsilcimiz Anadolu Efes'i 88-78 mağlup etti.

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THY EuroLeague'nin 18. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Barcelona Lassa ile karşı karşıya geldi.

THY EuroLeague'de Barcelona, temsilcimiz Anadolu Efes'i 88-78 mağlup etti.

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