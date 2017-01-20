Anadolu Efes, İspanya'da tutunamadı
THY Euroleague'de Barcelona, temsilcimiz Anadolu Efes'i 88-78 mağlup etti.
THY EuroLeague'nin 18. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Barcelona Lassa ile karşı karşıya geldi.
THY EuroLeague'de Barcelona, temsilcimiz Anadolu Efes'i 88-78 mağlup etti.
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