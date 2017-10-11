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Anadolu Efes Justin Doellman'ı kadrosuna kattı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon Barcelona'da forma giyen Justin Doellman'ı kadrosuna kattığı duyurdu.

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İstanbul ekibi resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kosovalı oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon sakatlığı sebebiyle THY Avrupa Ligi'nde 15 maça çıkabilen Doelmann, 7.8 sayı ortalama ile oynadı.

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