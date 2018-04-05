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Anadolu Efes kazanarak veda etti!

THY Avrupa Ligi'nin son haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Vitoria Baskonia'yı 81-79 mağlup etti.

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THY Avrupa Ligi'nin son haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Vitoria Baskonia'yı 81-79 mağlup etti.
 
Detaylar birazdan...

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