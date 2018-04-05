Anadolu Efes kazanarak veda etti!
THY Avrupa Ligi'nin son haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Vitoria Baskonia'yı 81-79 mağlup etti.
THY Avrupa Ligi'nin son haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Vitoria Baskonia'yı 81-79 mağlup etti.
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