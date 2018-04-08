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Anadolu Efes, konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-69 mağlup etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-69 yendi.

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Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, 17. galibiyetini alırken,  siyah-beyazlı ekip ise 8. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikası 11-11'lik  eşitlikle geçildi. Sonny Weems ve Motum ile hücumda ritmini bulan Anadolu Efes,  Beşiktaş Sompo Japan karşısında ilk periyodu 20-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında savunmada sertliği artıran Beşiktaş Sompo  Japan, Kyle Weems ve Clark'ın üç sayı çizgisinin dışından bulduğu basketlerle  lacivert-beyazlılar karşısında 14. dakikada 25-23 öne geçti. Doğuş Balbay ve  Birkan Batuk'un üç sayılık basketleriyle 17. dakikada yeniden üstünlüğü eline  alan (29-27) Anadolu Efes, ilk yarıyı 32-30 önde kapadı.

Lacivert-beyazlılar, ikinci yarıya top kayıplarıyla başlayan Beşiktaş  Sompo Japan karşısında 23. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 42-32. Kyle Weems ve  Adams ile üst üste sayılar bulan siyah-beyazlılar, 29. dakikada farkı 3 sayıya  (46-43) indirdi. Ancak Anadolu Efes, çeyreğin son bölümünde etkili performans  sergileyen McCollum'un basketleriyle final periyoduna 53-45 önde girdi.

Dördüncü periyoda savunmada tempolu başlayan siyah-beyazlılar, boyalı  alanda Diebler kaydettiği basketle 32. dakikada molaya 2 sayı geride gitti:  56-54. Molanın ardından Simon ve Motum'un dış atışlarıyla etkili olan Anadolu  Efes, 35. dakikada skoru 64-56'ya getirdi. Hücumda Lalanne ile orta mesafeden  sayılar bulan Beşiktaş Sompo Japan, Can Maxim Mutaf'ın turnikesiyle 38. dakikada  farkı 1 sayıya indirdi: 66-65. Lacivert-beyazlılar, McCollum'un son bölümde  bulduğu üç sayılık basketlerle bitime 1 dakika 16 saniye kala farkı açarak skoru  72-65 yaptı. Son anları oldukça çekişmeli geçen karşılaşmayı Anadolu Efes, 78-69  kazandı.

Bu arada, lacivert-beyazlılar, Anadolu Ajansının kuruluşunun 98. yıl  dönümü nedeniyle karşılaşma öncesindeki ısınma bölümüne, "Anadolu Ajansının 98.  kuruluş yılı dönümünü kutlarız" yazılı pankartla çıktı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Serhat Büker

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 3, Birkan Batuk 8, Sonny Weems 11, Motum  14, Stimac 2, McCollum 20, Dunston 7, Simon 13

Beşiktaş Sompo Japan: Adams 17, Kenan Sipahi 4, Diebler 13, Kyle Weems  13, Semih Erden 4, Strawberry, Clark 3, Lalanne 12, Sertaç Şanlı 1, Can Maxim  Mutaf 2

1. Periyot: 20-15

Devre: 32-30

3. Periyot: 53-45

Beş faulle çıkan: 38.36 Kyle Weems (Beşiktaş Sompo Japan)

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