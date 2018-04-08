Anadolu Efes, konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-69 mağlup etti

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, 17. galibiyetini alırken, siyah-beyazlı ekip ise 8. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikası 11-11'lik eşitlikle geçildi. Sonny Weems ve Motum ile hücumda ritmini bulan Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan karşısında ilk periyodu 20-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında savunmada sertliği artıran Beşiktaş Sompo Japan, Kyle Weems ve Clark'ın üç sayı çizgisinin dışından bulduğu basketlerle lacivert-beyazlılar karşısında 14. dakikada 25-23 öne geçti. Doğuş Balbay ve Birkan Batuk'un üç sayılık basketleriyle 17. dakikada yeniden üstünlüğü eline alan (29-27) Anadolu Efes, ilk yarıyı 32-30 önde kapadı.

Lacivert-beyazlılar, ikinci yarıya top kayıplarıyla başlayan Beşiktaş Sompo Japan karşısında 23. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 42-32. Kyle Weems ve Adams ile üst üste sayılar bulan siyah-beyazlılar, 29. dakikada farkı 3 sayıya (46-43) indirdi. Ancak Anadolu Efes, çeyreğin son bölümünde etkili performans sergileyen McCollum'un basketleriyle final periyoduna 53-45 önde girdi.

Dördüncü periyoda savunmada tempolu başlayan siyah-beyazlılar, boyalı alanda Diebler kaydettiği basketle 32. dakikada molaya 2 sayı geride gitti: 56-54. Molanın ardından Simon ve Motum'un dış atışlarıyla etkili olan Anadolu Efes, 35. dakikada skoru 64-56'ya getirdi. Hücumda Lalanne ile orta mesafeden sayılar bulan Beşiktaş Sompo Japan, Can Maxim Mutaf'ın turnikesiyle 38. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 66-65. Lacivert-beyazlılar, McCollum'un son bölümde bulduğu üç sayılık basketlerle bitime 1 dakika 16 saniye kala farkı açarak skoru 72-65 yaptı. Son anları oldukça çekişmeli geçen karşılaşmayı Anadolu Efes, 78-69 kazandı.

Bu arada, lacivert-beyazlılar, Anadolu Ajansının kuruluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle karşılaşma öncesindeki ısınma bölümüne, "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yılı dönümünü kutlarız" yazılı pankartla çıktı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Serhat Büker

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 3, Birkan Batuk 8, Sonny Weems 11, Motum 14, Stimac 2, McCollum 20, Dunston 7, Simon 13

Beşiktaş Sompo Japan: Adams 17, Kenan Sipahi 4, Diebler 13, Kyle Weems 13, Semih Erden 4, Strawberry, Clark 3, Lalanne 12, Sertaç Şanlı 1, Can Maxim Mutaf 2

1. Periyot: 20-15

Devre: 32-30

3. Periyot: 53-45

Beş faulle çıkan: 38.36 Kyle Weems (Beşiktaş Sompo Japan)