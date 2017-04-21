Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'u 73-71 mağlup etti
THY Euroleague play-off ikinci maçında Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'u 73-71 mağlup etti.
THY Euroleague play-off ikinci maçında Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'u 73-71 mağlup etti.
THY Euroleague play-off ikinci maçında Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'u 73-71 mağlup etti.
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