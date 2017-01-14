Anadolu Efes uzatmalarda yıkıldı
THY EuroLeague'de Anadolu Efes ile Panathinaikos karşılaştı. Normal süresi 70-70 biten mücadeleyi Panathinaikos 92-81 kazandı.
THY EuroLeague'nin 17. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Panathinaikos Superfoods ile karşı karşıya geldi.
Normal süresi 70-70 biten karşılaşmayı Panathinaikos 92-81'lik skorla kazandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.