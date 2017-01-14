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Anadolu Efes uzatmalarda yıkıldı

THY EuroLeague'de Anadolu Efes ile Panathinaikos karşılaştı. Normal süresi 70-70 biten mücadeleyi Panathinaikos 92-81 kazandı.

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THY EuroLeague'nin 17. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Panathinaikos Superfoods ile karşı karşıya geldi.

Normal süresi 70-70 biten karşılaşmayı Panathinaikos 92-81'lik skorla kazandı.

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