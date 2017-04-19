Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'a 87 - 72 mağlup oldu
THY Eurolague play-off serisi ilk maçında Anadolu Efes, deplasmanda Olympiakos'a 87 - 72 mağlup oldu.
THY Eurolague play-off serisi ilk maçında Anadolu Efes, deplasmanda Olympiakos ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi Olympiakos 87-72 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 21 Nisan Cuma günü Yunanistan'da oynanacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.