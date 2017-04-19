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Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'a 87 - 72 mağlup oldu

THY Eurolague play-off serisi ilk maçında Anadolu Efes, deplasmanda Olympiakos'a 87 - 72 mağlup oldu.

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THY Eurolague play-off serisi ilk maçında Anadolu Efes, deplasmanda Olympiakos ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi Olympiakos 87-72 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 21 Nisan Cuma günü Yunanistan'da oynanacak.

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