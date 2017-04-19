Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'a 87 - 72 mağlup oldu

FETÖ ile bağlantılı kurumların BM statüleri düşürüldü

Terör örgütü FETÖ ile ilişkili oldukları için KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ve Türkiye İş adamları ve Sanayiciler Konfederasyonunun (TUSKON) Birleşmiş Milletler'deki "istişari statüleri" düşürüldü.