Anadolu Efes'e Zalgiris şoku

Maça istediği gibi başlayan taraf Zalgiris oldu. Litvanya temsilcisi TV molasına 2-6 önde giderken bu mola dönüşünde Anadolu Efes 3 top çalma ile 6-0'lık seri yakaladı ve 8-6 öne geçti, bu serinin ardından Zalgiris mola almak zorunda kaldı. Bu çeyrek her iki takım da bolca top kaybı yaparken skor açısından oldukça kısır geçen periyotu Zalgiris Kaunas 13-16 önde bitirmeyi başardı.

İkinci çeyrekte 1.5 dakika geride kalırken Anadolu Efes 3. faulüne ulaştı. Pota altı etkinliğinde zayıf kalan temsilcimiz orta mesafe ve dış atışlara yöneldi. Efes, Doğuş Balbay'dan gelen 2 üçlükle birlikte periyotta 6 dakika geride kalırken skoru 26-29'a getirdi. Pota altını hücumda istediği şekilde kullanamadığı gibi savunmada da bu bölgeden açıklar veren ve rakibine hücum ribaundlarıyla ikinci şans fırsatları tanıyan Efes skorun çift hanelere çıkmasına engel olamadı. (26-37) Bu periyotta da istediği savunma-hücum organizasyonunu sağlayamayan ve çeyrek skorunda 17-28 geriye düşen Anadolu Efes devreye de 30-44 geride gitti.

Üçüncü çeyrek Derrick Brown'ın 3 sayılık isabetiyle başladı. Oyunda agresifleşmeye çalışan Anadolu Efes ilk yarıdaki pota altı sıkıntısını maçın bu bölümünde de aşamadı. Özellikle Pangos'tan gelen dış atış isabetlerine de engel olamayınca çeyreğin yarısı geçilirken skor 40-55'e geldi. Zalgiris ikili oyunlardan kolayca sayı bulmaya devam etti ve son çeyreğe girilirken skorda 51-66'lık üstünlük sağladı.

Son çeyrek oluşan farkla Anadolu Efes oyundan düştü. Çeyrek yarılanırken fark 18'e çıkıp skor 58-76'ya geldi. Maçın kalan bölümünde oyun disiplininden iyice kopan ve bireysel zorlamalara giden Anadolu Efes maçtan 71-84 mağlup ayrılarak THY Euroleague'deki bu sezon 7. yenilgisini almış oldu.

Temsilcimizde Derrick Brown 16 sayı 3 ribaund 1 asist, Thomas Heurtel 18 sayı 2 ribaund 4 asist, Tyler Honeycutt 12 sayı 8 ribaund ile oynarken Efes takım olarak maç boyu %57 ile ikilik, %22 ile üçlük buldu ve toplamda 23 ribaund alabildi.

Konuk ekipte ise Kevin Pangos 5/6 üçlük isabetiyle oynarken 15 sayı 3 ribaund 3 asist üretti, Edgaras Ulanovas 12 sayı 2 ribaund 2 asistle oynadı. Zalgiris Kaunas maçta toplamda 32 ribaund aldı.