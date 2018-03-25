Anadolu Efes'ten 'Bir kitap da sen getir' kampanyası!

Türk sporunun sosyal sorumluluk alanındaki öncüsü Anadolu Efes, Bir Kitap da Sen Getir kampanyası ile öğrencilerin eğitim hayatına destek olmaya devam ediyor.

Bu özel kampanya kapsamında üç yıldır binlerce kitap toplayan ve bu kitapları Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'nın desteği sayesinde süratle öğrencilerle buluşturan Anadolu Efes'in hedefi, geçtiğimiz sezonki dört binden fazla kitabın üzerine çıkmak olacak.

Kampanyanın elçiliğini ise Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Bryant Dunston yapacak. Basketbolseverlere üzerinde oyuncu fotoğraflarının yer aldığı kitap ayraçları hediye edilecek Yeni haftanın ilk günündeki Anadolu Efes – Tofaş maçı için Sinan Erdem Spor Salonu'na gelecek basketbolseverler, salon dışındaki TIXBOX gişesini ziyaret ettikten sonra kitaplarını teslim ederek maç biletlerini alabilecekler. Basketbolseverlerin TIXBOX gişesine getirdikleri tüm kitaplar kabul edilecek ve sonrasında gerçekleştirilecek tasnifin ardından ilköğretim seviyesindeki kitaplar öğrencilere ulaştırılacak.

Anadolu Efes'in bu anlamlı kampanyasına destek olan tüm basketbolseverlere, Anadolu Efes oyuncularının fotoğraflarının bulunduğu kitap ayraçları da hediye edilecek.

Anadolu Efes'in 2016-2017 sezonu içerisinde gerçekleştirdiği kampanya kapsamında toplanan dört binden fazla kitap, kısa süre önce Ağrı – Yukarı Tavla Köyü İlkokulu, Antalya – Küçükköy Şehit Adem Yörük Ortaokulu, Bitlis – Hıdırşah İlkokulu, Çorum – Yavruturna Ortaokulu, Erzincan – Yalınca Ortaokulu, Kocaeli – Nenehatun İlkokulu, Kütahya – Şehitler Ortaokulu, Tunceli – Mareşal Fevzi Çakmak Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Van – Galatasaray İlkokulu'na teslim edilmişti.

Anadolu Efes, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak isteyen tüm basketbolseverleri ve çocukları, Tofaş karşılaşması için kitaplarıyla birlikte Sinan Erdem Spor Salonu'na davet ediyor.