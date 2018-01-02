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Anderlecht, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 1.5 yıllık kiralama teklifi yaptı

Fenerbahçe'de yaptığı yersiz açıklamalar nedeniyle gözden düşen Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı. Herkesin İspanya veya Portekiz'e gitmesini beklediği 22 yaşındaki genç oyuncu için sürpriz bir Avrupa ekibi sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı.

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Menajerler aracılığıyla yönetimle temas kuran Belçika ekibi Anderlecht'in, Ozan Tufan için 1.5 yıllığına kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

2020'ye kadar F.Bahçe'ye önerilen rakam 1.2 milyon euro. Kontratta 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da yer alacak. Anderlecht bu süreçte Ozan'ın performansından memnun kalırsa, 1.5 yıl sonra bu parayı ödeyerek bonservisini almayı taahhüt etti.

Ozan'ın Fenerbahçe ile mukavelesi 2020'de bitiyor. Bu sezon Süper Lig'de 9 maçta görev alan Tufan, 3 gol atarken, 2 de asist gerçekleştirdi.

Deportivo ve Benfica da takipte

Ozan Tufan ile Deportivo ve Benfica da yakından ilgileniyor. İspanyol ekibinin, önümüzdeki günlerde yönetimle temasa geçmesi bekleniyor. Benfica'nın da sezon başında resmen istediği oyuncu için yeni teklif hazırladığı ifade edildi.

Menajer belirsizliği

Daha önce Ahmet Bulut ile çalışan Ozan Tufan'ın ünlü menajer ile yollarını ayırdığı iddia ediliyor. Bulut da 'Artık Ozan'la çalışmıyoruz' demişti. Ancak Ahmet Bulut, TFF'nin resmi sitesinde halen Ozan'ın menajeri olarak gözüküyor.

Fotomaç

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