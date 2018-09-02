Anderlecht Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck'ten Fenerbahçe yorumu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grubunda yer alan Belçika ekibi Anderlecht'in teknik direktörü Hein Vanhaezebrouck, Avrupa Ligi hakkında açıklamalarda bulundu.

''BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY...''

Grup değerlendirmesi yapan Hein Vanhaezebrouck, ''Avrupa Ligi'ne katılmak için katılmıyoruz. Amacımız gruptan çıkıp gidebileceğimiz yere kadar gitmek. Benim için en önemli şey deplasman için fazla uzağa gitmemekti. Öyle de oldu. Avrupa'da tanınmış iki takım Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb var. Bir de az tanınan Slovak takımı var.'' diye konuştu.

''TÜRKLERİN MADDİ DURUMU''

Fenerbahçe ile kendilerini kıyaslayan Belçikalı teknik adam, ''Türklerin maddi durumu bizden daha iyi. O yüzden çok zor olacak.'' dedi.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi D Grubu'nda Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Trnava ile mücadele edecek.

(Sporx)