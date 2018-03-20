Anderson Talisca 40 milyon euro karşılığında Manchester United'da

Portekiz'den Anderson Talisca ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Benfica ile Manchester United'ın 40 milyon euro bonservis bedeli konusunda anlaştığı iddia edildi.

Portekiz basınında yer alana habere göre; Benfica, sezon sonunda Talisca’yı, Manchester United’e satma konusunda 40 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Ayrıca O Jogo Gazetesi’nin haberinde Beşiktaş’ın Talisca’nın bonservisini alma konusunda adım atmaya karar verdiği belirtildi. Buna göre siyah-beyazlıların kalan 21 milyon euroluk kısmı da ödeyip, bonservisi tamamen alacağı dile getirildi. Yine aynı şekilde yıllık 3 milyon euro gibi bir maaşın da Brezilyalı yıldıza verileceği ifade edildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve yönetimin bu transfer konusunda oldukça istekli olduğuna vurgu yapıldı.