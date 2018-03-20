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Anderson Talisca 40 milyon euro karşılığında Manchester United'da

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Talisca, 40 milyon euro'ya M.United'a transfer oldu.

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Portekiz'den Anderson Talisca ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Benfica ile Manchester United'ın 40 milyon euro bonservis bedeli konusunda anlaştığı iddia edildi.

Portekiz basınında yer alana habere göre; Benfica, sezon sonunda Talisca’yı, Manchester United’e satma konusunda 40 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Ayrıca O Jogo Gazetesi’nin haberinde Beşiktaş’ın Talisca’nın bonservisini alma konusunda adım atmaya karar verdiği belirtildi. Buna göre siyah-beyazlıların kalan 21 milyon euroluk kısmı da ödeyip, bonservisi tamamen alacağı dile getirildi. Yine aynı şekilde yıllık 3 milyon euro gibi bir maaşın da Brezilyalı yıldıza verileceği ifade edildi.  Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve yönetimin bu transfer konusunda oldukça istekli olduğuna vurgu yapıldı.

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