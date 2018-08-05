Anderson Talisca bu haftayı da boş geçmedi

Beşiktaş'tan Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Talisca şov devam ediyor. Brezilyalı yıldız derbide takımının Guangzhou R&F'yi 4-2 yendiği maçta 30'da beraberlik golüne imzasını koydu.

Talisca böylece 4. maçında ağları 6 kez sallamış oldu. Evergrande'nin diğer gollerini 49 ve 89'da Barça'dan Çin ekibine transfer olan Paulinho ve 65'te Goulart kaydetti.

Ev sahibi ekibinin sayıları ise 24'te Renatinho ve 90+2'de penaltıdan Zahavi'den geldi.

(Skorer)