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Anderson Talisca bu haftayı da boş geçmedi

Guangzhou Evergrande'nin Beşiktaş'tan renklerine kattığı Talisca, takımının 4-2 kazandığı derbiyi de boş geçmedi. Brezilyalı yıldız böylece 4. maçında 6. golünü kaydetti.

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Beşiktaş'tan Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Talisca şov devam ediyor. Brezilyalı yıldız derbide takımının Guangzhou R&F'yi 4-2 yendiği maçta 30'da beraberlik golüne imzasını koydu.

Talisca böylece 4. maçında ağları 6 kez sallamış oldu. Evergrande'nin diğer gollerini 49 ve 89'da Barça'dan Çin ekibine transfer olan Paulinho ve 65'te Goulart kaydetti.

Ev sahibi ekibinin sayıları ise 24'te Renatinho ve 90+2'de penaltıdan Zahavi'den geldi.

(Skorer)

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