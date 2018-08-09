Anderson Talisca: Çin'e sadece para için gelmedim

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, Brezilya basınına verdiği röportajda Çin'e transfer olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Globo'ya konuşan genç yıldız, verdiği karardan dolayı hiç pişman olmadığını söyleyerek şunları dile getirdi:

"Yalnızca para için gelmedim"

Ben buraya oynamak için geldim. Bazılarının düşündüğü gibi yalnızca para almak için değil. Burada çok iyi yaşıyorum, yiyorum ve güvenliğim tam. Buradaki hayat, tıpkı Avrupa'daki gibi.

"Aralık ayında neler olacağını göreceğiz"

Harika bir şehirdeyim. Daha önce böyle bir yer görmemiştim. Burası kozmopolit ve çok fazla yabancının yaşadığı bir şehir. Brezilya, Alman ve İspanyol restoranları var. Sözleşmemin sonuna kadar gidip, aralık ayında neler olacağını hep birlikte göreceğiz.