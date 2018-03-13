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Anderson Talisca: Kararı duyduğumda çok sevindim

Brezilya Milli Takımı’na çağrılan Beşiktaşlı Talisca, Brezilya ve Portekiz’e yaptığı ayrı ayrı birer açıklamayla duygularını aktardı. Benfica’dan kiralık olarak siyah-beyazlı ekibin formasını giyen 24 yaşındaki futbolcu, büyük bir mutluluk içerisinde olduğunu belirtti.

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Sambacılar’ın kadrosuna alındığını Beşiktaş’ın dünkü idmanının hemen ardından öğrendiğini ve büyük sevinç yaşadığını belirten Talisca, eleme maçlarının ardından açıklanacak Dünya Kupası kadrosuna da girmeyi hedeflediğini ve bunu başarmak için çalışacağını belirterek şunları söyledi: 

‘Brezilya’da çok gol atmak istiyorum’ 

“Brezilya Milli Takımı’na seçildiğim için çok mutluyum. Brezilya Milli Takımı’nın bir parçası olmak büyük bir mutluluk. Gelişmeyi antrenmanın ardından öğrendim. Umarım gelen fırsatı iyi kullanırım. Elimden gelenin en iyisini yapmak ve Brezilya bir çok gol atmak istiyorum. Brezilya ile Dünya Kupası’nda boy göstermek benim için çok önemli”

“Beşiktaş sayesinde başardım” 

“Kararı duyduğumda çok sevindim. Ülkemin formasını giyecek olmak gerçekten büyük bir mutluluk. Teknik direktör Tite’ye, beni kadroya aldığı için teşekkür ediyorum. Beşiktaş’taki hocam Şenol Güneş’e de çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş’taki takım arkadaşlarımız ve taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Brezilya Milli Takımı’na çağrılmamda katkıları var. Onların sayesinde bu daveti aldım”

(Skorer)

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