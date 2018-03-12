Anderson Talisca: Milli Takım’a geri döndüğüm için çok mutluyum

Brezilya milli takımına davet edilen Anderson Talisca, BJK TV’ye açıklamalarda bulundu.

İşte Brezilyalı'nın açıklamaları:

“Milli Takım’a geri döndüğüm için çok mutluyum. Benim için büyük bir onur. Beşiktaş’ın bana tanıdığı şansla beraber büyük bir çalışmanın meyvesini topladım ve bir daha milli takımdayım. İki tane hazırlık maçı oynayacağız. O hazırlık maçlarında iyi performans gösterip Dünya Kupası’na katılmayı o kadroda olmayı umuyorum.”