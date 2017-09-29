Anderson Talisca, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi Fantezi Futbol takımında Beşiktaşlı Talisca da yer aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta Beşiktaş'ın evinde Alman ekibi RB Leipzig'i 2-0 yendiği maçta iyi bir performans gösteren ve 2. golü atan Anderson Talisca Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'ine seçildi...
İşte UEFA'nın seçtiği en iyi 11:
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.