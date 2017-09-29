Anderson Talisca, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta Beşiktaş'ın evinde Alman ekibi RB Leipzig'i 2-0 yendiği maçta iyi bir performans gösteren ve 2. golü atan Anderson Talisca Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'ine seçildi...

İşte UEFA'nın seçtiği en iyi 11: