Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Anderson Talisca transferini konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Talisca açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

"Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapmak çok güzel bir şey. Bu galibiyeti kutlayacağız ve diğer maça hazırlanacağız. Herkes neler yapacağımızı görüyor. Daha ileri gidebiliriz. Şuan konuşmak için erken"

Transfer cevabı

Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya; "Beşiktaş'ın çalışma imkanları çok güzel. Bu imkanları verdikleri için Beşiktaş'a çok teşekkür ediyorum. Bütün her şey çok iyi gidiyor. Konuşmak için erken şuanda" dedi.

"Gol atmak..."

"Her zaman gol atmak iyi oynadığınıza işaret değildir, bazen takım için oynamanız lazım. Ben de onu becermeye çalışıyorum"

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şehit Uzman Çavuş, düğünden 3 gün sonra göreve gitmiş

Şehit Uzman Çavuş, düğünden 3 gün sonra göreve gitmiş

Tabiat yaşamında şaşkınlık içinde bırakan anlar

Tabiat yaşamında şaşkınlık içinde bırakan anlar

Kadro bekleyen taşeron işçilere müjde!

Kadro bekleyen taşeron işçilere müjde!

2018 burs ve kredi miktarları ne kadar oldu? Maliye Bakanı Naci Ağbal açıkladı

2018 burs ve kredi miktarları ne kadar oldu? Maliye Bakanı Naci Ağbal açıkladı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA