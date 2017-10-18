Anderson Talisca transferini konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi

"Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapmak çok güzel bir şey. Bu galibiyeti kutlayacağız ve diğer maça hazırlanacağız. Herkes neler yapacağımızı görüyor. Daha ileri gidebiliriz. Şuan konuşmak için erken"

Transfer cevabı

Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya; "Beşiktaş'ın çalışma imkanları çok güzel. Bu imkanları verdikleri için Beşiktaş'a çok teşekkür ediyorum. Bütün her şey çok iyi gidiyor. Konuşmak için erken şuanda" dedi.

"Gol atmak..."

"Her zaman gol atmak iyi oynadığınıza işaret değildir, bazen takım için oynamanız lazım. Ben de onu becermeye çalışıyorum"