Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Anderson Talisca ve Volkan Demirel hakkında soruşturma başlatıldı

Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca ile Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel hakkında 'spor şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun' kapsamında soruşturma başlattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs 2017 tarihinde oynanan maçta, Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcu Talisca'nın el hareketi yapması, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in de soyunma odasında Talisca ile kavga etmesi iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

Basın Suçları Bürosu Savcısı Asım Ekren tarafından başlatılan soruşturmada müşteki şüpheli sıfatıyla ifade veren Volkan Demirel'in suçlamaları reddettiği öğrenilirken, Talisca'nın da ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ülkücülerden Kerkük’e destek yürüyüşü

Ülkücülerden Kerkük’e destek yürüyüşü

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA