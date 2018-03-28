Anderson Talisca'dan Taffarel paylaşımı

Bugün Türkiye'ye doğru yola çıkan genç yıldız dönüş uçağında Taffarel'le birlikteydi. Talisca, sosyal medyadan Taffarel'le pozunu paylaşıp altına "Efsane" notunu düştü.

Taffarel hem Brezilya Milli Takımı hem de Galatasaray'da kaleci antrenörlüğü görevini üstleniyor.

(Ajansspor)