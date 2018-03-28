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Anderson Talisca'dan Taffarel paylaşımı

Yaklaşık 3.5 yıllık aranın ardından tekrar Brezilya Milli Takımı'na çağrılan Anderson Talisca, Rusya ve Almanya ile oynanan hazırlık maçlarında süre alamadı.

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Bugün Türkiye'ye doğru yola çıkan genç yıldız dönüş uçağında Taffarel'le birlikteydi. Talisca, sosyal medyadan Taffarel'le pozunu paylaşıp altına "Efsane" notunu düştü.

Taffarel hem Brezilya Milli Takımı hem de Galatasaray'da kaleci antrenörlüğü görevini üstleniyor. 

(Ajansspor)

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