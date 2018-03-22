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Anderson Talisca'nın istekleri Beşiktaş yönetimini çileden çıkardı

Beşikaş’ın Benfica’dan bonservisini almaya çalıştığı Sambacı’nın kalmak için şartlar ileri sürmesi yönetimi rahatsız etti. Balkan Fikret Orman, Talisca konusunda sezon sonunu bekleyecek.

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Kartal’ın Benfica’dan 2 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığı ve şimdi de bonservisini almak için uğraştığı Anderson Talisca’nın kalmak için bazı şartları ileri sürdüğü ortaya çıktı. Portekiz basınında yer alan haberlerde sözleşmesine 21 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Brezilyalı yıldızın ‘Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağım sezon sonunda belli olacak. Başka takımlardan da teklifler var. Şu anda yıllık 2.4 milyon Euro kazanıyorum. Yeni sözleşmede senelik ücretim en az 3 milyon Euro olmalı’ dediği kaydedildi.
 
Taliscanın bu açıklaması Benfica ile pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş yönetimini bir hayli rahatsız etti.

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