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Anderson'un serbest kalma bedeli 4 milyon euro

Adana Demirspor’un bomba transferi Anderson Oliveira, 1.Lig’in en çok kazanan futbolcusu olacak. 8 sene Manchester United forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Mavi-Lacivertliler’de yıllık 600 bin Euro (3.4 milyon TL) alacak.

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Yaz döneminin transfer bombasını Adana Demirspor patlattı. Mavi Şimşekler, 8 yıl Manchester United forması giyen Anderson Oliveira’yı renklerine bağladı.

3 senelik sözleşme imzalayan Brezilyalı yıldızın, Güney ekibinde senelik 600 bin Euro (3.4 milyon TL) ücret alacağı ortaya çıktı. Bu rakam, rekor anlamına geliyor. Transfer dönemi bitene kadar bir sürpriz yaşanmazsa, Anderson 1.Lig’in en çok kazanan futbolcusu olacak.

Son olarak ülkesinde Coritiba’da görev yapan başarılı orta saha oyuncusunun Adana Demirspor ile imzaladığı kontratta 4 milyon Euro’luk (22.8 milyon TL) serbest kalma bedeli de bulunuyor.

Herkes onu bekliyor

Tek hedefini Süper Lig olarak belirleyen Mavi-Lacivertli kulüpte şimdi tüm gözler, Anderson’un ortaya koyacağı performansta. Hem taraftarlar hem de yönetim, Sambacı’nın yeşil sahadaki marifetlerini merakla bekliyor. Demirspor, ilk lig maçını 10 Ağustos Cuma günü deplasmanda Karabükspor ile oynayacak.

(Fanatik)

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