Andre Ayew adım adım Beşiktaş'a...

BEŞİKTAŞ, Andre Ayew ile prensipte anlaşmaya vardı. Swansea City’de oynayan 28 yaşındaki hücum oyuncusu, 1 yıllığına kiralanacak. Gana basınında çıkan haberde, opsiyonun detaylarının henüz netleşmediği aktarıldı. Hücumun her bölgesinde oynayabilen 28 yaşındaki futbolcunun, Siyah-Beyazlılar tarafından bu sebeple tercih edildiği belirtildi. Ayew, geçen sezonun devre arasında West Ham’dan Swensea’ye 22.8 milyon euroya geçmişti.

ÖYKÜSÜ BİR GARİP

Fransa’nın Marsilya kulübünde yetişen Andre Ayew, 2010’a kadar Lorient ve Arles’e tecrübe kazanması için kiralanmıştı. 2010-11 sezonunda Marsilya’da çıkış yaşayan Ayew, 2015’te bedelsiz olarak Swensea’ye gitmişti. Ardından 2016’da West Ham’a 24.1 milyon euro karşılığı transfer olmuştu. Geçen sezonun devre arasında ise Swansea oyuncuyu tekrar 22.8 milyon euroya kadrosuna kattı. Ancak Ayew bu sefer istenilen etkiyi yaratamadı ve sezon planlamasına dahil edilmedi.

(Aksam)