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Andre Ayew Fenerbahçe'de oynamak istiyor

Swansea'nin tecrübeli golcüsü Andre Ayew, Fenerbahçe'de oynamak için can atıyor.

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Başkanlık seçimiyle yeni başkanın belli olması, sportif direktörlüğe Damien Comolli’nin getirilmesiyle Fenerbahçe’de sıra, transfer harekatına geldi. Bir çok bölgeye takviye yapılması beklenirken, aday isimlerin kimler olduğu merak konusu oldu. Sarı-lacivertlilerin Fransız yöneticisinin listesindeki isimler arasında Ganalı futbolcu Andre Ayew’in de bulunduğu ortaya çıktı.  

Swansea elden çıkaracak 

Premier Lig’deki bağlantıları son derece iyi olan Comolli’nin, 28 yaşındaki kanat oyuncusunu gündemine aldığı öğrenildi. Ekonomik açıdan sıkıntıda olan Swansea’nin oyuncuyu elden çıkarmak istediği tespit edildi.  

Ayew Fenerbahçe’yi istiyor 

Premier Lig’den sezon sonunda Championship’e düşen Swansea’de kalarak ikinci ligde oynamak istemeyen oyuncunun da takımdan ayrılmak ve Fenerbahçe’de forma giymek istediği belirlendi. 76 kez Gana Milli Takımı forması giyen Ayew, geçen sezon Premier Lig’de 30 maçta oynadı, 3 gol atarken 4 asist yaptı.  

(Skorer)

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