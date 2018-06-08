Andre Ayew Fenerbahçe'de oynamak istiyor

Başkanlık seçimiyle yeni başkanın belli olması, sportif direktörlüğe Damien Comolli’nin getirilmesiyle Fenerbahçe’de sıra, transfer harekatına geldi. Bir çok bölgeye takviye yapılması beklenirken, aday isimlerin kimler olduğu merak konusu oldu. Sarı-lacivertlilerin Fransız yöneticisinin listesindeki isimler arasında Ganalı futbolcu Andre Ayew’in de bulunduğu ortaya çıktı.

Swansea elden çıkaracak

Premier Lig’deki bağlantıları son derece iyi olan Comolli’nin, 28 yaşındaki kanat oyuncusunu gündemine aldığı öğrenildi. Ekonomik açıdan sıkıntıda olan Swansea’nin oyuncuyu elden çıkarmak istediği tespit edildi.