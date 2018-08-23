Andre Ayew: Şampiyonluk için gereken katkıyı vereceğim

Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, yakın çevresi ile yaptığı sohbette "Kulübün potansiyeli üst düzeyde... Transfer olduktan sonra tam olarak görev aldığım maçlarda tam olarak istediğim gibi başlayamadım. Ancak önümüzdeki haftalarda gerçek Ayew'i herkese göstereceğim" dedi.

Fenerbahçe'nin Swansea'den 1 yıllığına kiraladığı Andre Ayew, gelecekten çok umutlu... Sarı-Lacivertli takıma geldiği için çok mutluğu olduğunu belirten ve bunu da yakın çevresi ile paylaşan Ganalı oyuncu, ne kadar doğu bir tercih yaptığını söyledi.

''PREMIER LIG'DE BİLE BÖYLE TAKIM ÇOK AZ''

İyi bir başlangıç yaşamadığını kabul eden ve bunu da adaptasyon sürecine bağlayan Ayew'in, "Kulübün potansiyeli üst düzeyde... Premier Lig'de bile bu seviyede takımların sayısı çok az. Takımda çok iyi oyuncular var. Yönetimin de verdiği destek çok iyi... Bu harika taraftarın önünde oynamak bana guru veriyor... Transfer olduktan sonra tam olarak görev aldığım maçlarda tam olarak istediğim gibi başlayamadım. Ancak önümüzdeki haftalarda gerçek Ayew'i herkese göstereceğim. Çok çalışacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın. Şampiyonluk için gereken katkıyı vereceğime herkes emin olsun" şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi.

(Habertürk)