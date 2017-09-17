Andre Santos'un oğlu Beşiktaş'ta!
Eski Fenerbahçeli futbolcunun oğlu Beşiktaş'ın altyapısında oynuyor.
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un formasını terleten eski Fenerbahçeli Andre Santos'un oğlu Beşiktaş altyapısında oynuyor.
Brezilyalı yıldız sosyal medya Instagram hesabından çocuğunun idman görüntüsünü paylaştı.
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