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Andre Santos'un oğlu Beşiktaş'ta!

Eski Fenerbahçeli futbolcunun oğlu Beşiktaş'ın altyapısında oynuyor.

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TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un formasını terleten eski Fenerbahçeli Andre Santos'un oğlu Beşiktaş altyapısında oynuyor. 

Brezilyalı yıldız sosyal medya Instagram hesabından çocuğunun idman görüntüsünü paylaştı.

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