Andrea Pirlo futbolu bırakma kararı aldı

Aralık ayında futbolu bırakacağını açıklayan Andrea Pirlo, "Zamanın geldiğini farkediyorsunuz. Her gün fiziksel problemleriniz oluyor. Artık başka şeyler yapacağım" dedi ve veda kararını bu sözlerle açıkladı.

Kariyerini MLS takımlarından New York City'de sürdüren Pirlo, bu sezon çıktığı 15 maçta 1 asist yaptı ve %84 pas isabetiyle oynadı.

Bugüne dek kulüp kariyerinde 715 kez forma giyen İtalyan efsane, 86 gol attı. 116 kez ise İtalya Milli Takım formasını terleten Andrea Pirlo milli formayla da 9 gol kaydetti.

(Habertürk)