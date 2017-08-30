Andreas Beck Stuttgart'a geri döndü
Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Andreas Beck, Stuttgart'a transfer oldu.
NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Andreas Beck, Stuttgart'a transfer oldu.
Alman kulübünün bu transfer için Beşiktaş'a 2 Milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Profesyonel futbol hayatına Stuttgart'ta başlayan 30 yaşındaki sağ bek, 2015-2016'da transfer olduğu Beşiktaş formasıyla 2 lig şampiyonluğu yaşadı.
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