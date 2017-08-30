Andreas Beck Stuttgart'a geri döndü

NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Andreas Beck, Stuttgart'a transfer oldu.

Alman kulübünün bu transfer için Beşiktaş'a 2 Milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Profesyonel futbol hayatına Stuttgart'ta başlayan 30 yaşındaki sağ bek, 2015-2016'da transfer olduğu Beşiktaş formasıyla 2 lig şampiyonluğu yaşadı.