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Beck: Hala elendiğimize inanamıyoruz., ama önümüze bakmalıyız

Beşiktaş'ın Alman sağ beki Andreas Beck, sosyal medya hesabından 'Hala elendiğimize inanamıyoruz. Ama önümüze bakmalıyız' paylaşımında bulundu.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final'de Fransız ekibi Lyon'a elenmesinin ardından siyah-beyazlılarda Andreas Beck, sosyal medya hesabından açıklamada yaptı. Maçtan fotoğraflar paylaşan Beck, şu notu ekledi:

"Hala elendiğimize inanamıyoruz. Ama önümüze bakmalıyız, önemli hedeflerimiz var ve Pazartesinden itibaren yola devam."

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