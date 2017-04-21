Beck: Hala elendiğimize inanamıyoruz., ama önümüze bakmalıyız
Beşiktaş'ın Alman sağ beki Andreas Beck, sosyal medya hesabından 'Hala elendiğimize inanamıyoruz. Ama önümüze bakmalıyız' paylaşımında bulundu.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final'de Fransız ekibi Lyon'a elenmesinin ardından siyah-beyazlılarda Andreas Beck, sosyal medya hesabından açıklamada yaptı. Maçtan fotoğraflar paylaşan Beck, şu notu ekledi:
"Hala elendiğimize inanamıyoruz. Ama önümüze bakmalıyız, önemli hedeflerimiz var ve Pazartesinden itibaren yola devam."
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