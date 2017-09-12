Andres Iniesta gönüllere su serpti: Yakında anlaşırız
Geçtiğimiz günlerde Barcelona sözleşme uzatma konusunda henüz anlaşmadıklarını söyleyen Andres İniesta, yaptığı açıklamalarla taraftarının gönlüne su serpti.
Barça’yı çok sevdiği ifade eden yıldız oyuncu, “Şu andaki durum normal. Sadece futboluma odaklanma çabasındayım. Yakında yönetimle de anlaşıp, Barcelona’da olabildiğince uzun süre oynamak istiyorum” dedi.
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