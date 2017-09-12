Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Andres Iniesta gönüllere su serpti: Yakında anlaşırız

Geçtiğimiz günlerde Barcelona sözleşme uzatma konusunda henüz anlaşmadıklarını söyleyen Andres İniesta, yaptığı açıklamalarla taraftarının gönlüne su serpti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Barça’yı çok sevdiği ifade eden yıldız oyuncu, “Şu andaki durum normal. Sadece futboluma odaklanma çabasındayım. Yakında yönetimle de anlaşıp, Barcelona’da olabildiğince uzun süre oynamak istiyorum” dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Driftçi' magandanın şovu bariyerlerde bitti...

'Driftçi' magandanın şovu bariyerlerde bitti...

İzmir'de yapılacak statlar

İzmir'de yapılacak statlar

37 yıl öce bugün darbe yapıldı

37 yıl öce bugün darbe yapıldı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA