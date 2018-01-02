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Andy Murray, Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'ndan çekildiğini duyurdu

Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, sakatlığı nedeniyle Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'ndan çekildiğini duyurdu.

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Tek erkeklerde dünya klasmanının eski 1 numarası Murray, kalçasında devam eden sakatlığı nedeniyle Avustralya'daki sert zemin turnuvası Brisbane'den çekilme kararı aldı.

30 yaşındaki tenisçi, turnuvanın internet sitesinde yer alan açıklamasında, sezona güçlü bir başlangıç yapmak istediğini ve çekilme kararından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

Temmuz ayından bu yana kortlardan uzak kalan Murray, dünya sıralamasında 16'ncılığa kadar geriledi.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, 15 Ocak'ta başlayacak.

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