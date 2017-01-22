Andy Murray Avustralya Açık'ta 4. turda elendi
Dünyanın 1 numaraları tenisçisi olarak gösterilen Avustralya Açık'a 4. turda veda etti.
Dünya 1 numarası Andy Murray, Mischa Zverev'e 7-5, 5-7, 6-2 ve 6-4'lük setlerle yenilerek Avustralya Açık'a 4. turda veda etti
Novak Djokovic de 2. turda Istomin'e yenilerek turnuvadan elenmişti.
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