Anelka: Van Persie'yi anlayacak birileri olmalı

Anelka, Vardar maçı hakkında, "Futbol kolay oyun değil. Fenerbahçe zor zamanlar geçiriyor. İyi oyuncularımız var. Takım olarak iyi şeyler yapabilir. Şu sıralar Beşiktaş ve Galatasaray'ın önde olduğunu söyleyebiliriz ama ben takıma inanıyorum." dedi.

"TRANSFERE İHTİYAÇ VAR"

Takımın yeni transfere ihtiyacı olduğunu düşünen Anelka, "Futbol yüzde 90 kafada, yüzde 10 sahada oynanır. Başkan ne düşünüyor bilmiyorum ama transfer gerekli olabilir. İyi bir kalitemiz var. Van Persie, Soldado iyi oyuncular. Geçen sezondan güçlü olmak istiyorsanız transfere ihtiyacınız vardır." ifadelerini kullandı.

RVP VE OZAN SÖZLERİ...

Eleştirilerin hedefi olan Van Persie hakkında, "Van Persie'yi anlamanız gerek. En zor pozisyonlardan biridir. İyi oynamasanız bile gol atar kahraman olursunuz. Atamazsanız eleştirilirsiniz. RVP zeki bir oyuncu, onu anlayacak birileri olmalı." şeklinde konuşan Fransız yıldız, Ozan Tufan'a yapılan protestolar için ise "Futbol bir oyun etrafında dönmez. Teknik direktörün tercihine saygı duymak gerek. Kötü bir oyun çıkarıyorsa, yine oyuncuyu desteklemek gerek. Taraftarın tepkisini anlıyorum. Hepimiz Fenerbahçe için en iyisini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ"

Son olarak taraftar hakkında konuşan Anelka, "Fenerbahçe taraftarını çok özledim. Her şey için onlara teşekkür ediyorum. Bana verdiğiniz her şey için teşekkür ederim. Hayatım boyunca Fenerbahçe taraftarı olacağım çünkü Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü. Tüm takımlara saygım var ama benim için Fenerbahçe en iyisi." ifadelerini kullandı