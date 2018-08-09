Ankaragücü 2311 gün sonra Süper Lig maçına çıkacak

Osmanlı Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada hakem Ümit Öztürk görev alacak.

MKE Ankaragücü, 2011-2012 sezonunda, 7 Nisan 2012 tarihinde sahasında oynadığı maçta Kayserispor'a 5-0 yenilerek, Süper Lig'e veda etmişti.

Sarı-lacivertliler, küme düştükleri sezonda sadece 2 galibiyet alabildi. Beş beraberlik ve 27 mağlubiyeti olan başkent ekibi, 22 gol atarken, 77 golü de kalesinde gördü. 34 haftalık maratonda 11 puan toplayabilen MKE Ankaragücü, 1. Lig'in yolunu tuttu.

2. Lig'e kadar geriledi

Başkent ekibi, Süper Lig'den düştükten sonra 4 sezon 2. Lig, 2 sezon da 1. Lig'de mücadele etti.

2012-2013 sezonunda 1. Lig'de yer alan MKE Ankaragücü, 29 puan topladı, 18. ve son sırada yer alarak 2. Lig'e geriledi.

Sarı-lacivertliler, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında 2. Lig'de mücadele etti. 2016-2017 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren MKE Ankaragücü 72 puana ulaşarak 1. Lig'e yükselmeyi başardı.

2017-2018'de Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü, sezonu 63 puanla ikinci bitirerek, Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı.

Başkent ekibi iki ayrı ligde üst üste iki sezonda başarılı olarak, 2311 gün sonra Süper Lig'deki heyecana ortak olacak.