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Ankaragücü 2311 gün sonra Süper Lig maçına çıkacak

MKE Ankaragücü, 2311 gün sonra Spor Toto Süper Lig'de ilk karşılaşmasına yarın sahasında son şampiyon Galatasaray karşısında çıkacak.

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Osmanlı Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada hakem Ümit  Öztürk görev alacak.

MKE Ankaragücü, 2011-2012 sezonunda, 7 Nisan 2012 tarihinde sahasında  oynadığı maçta Kayserispor'a 5-0 yenilerek, Süper Lig'e veda etmişti.

Sarı-lacivertliler, küme düştükleri sezonda sadece 2 galibiyet  alabildi. Beş beraberlik ve 27 mağlubiyeti olan başkent ekibi, 22 gol atarken, 77  golü de kalesinde gördü. 34 haftalık maratonda 11 puan toplayabilen MKE  Ankaragücü, 1. Lig'in yolunu tuttu.

2. Lig'e kadar geriledi

Başkent ekibi, Süper Lig'den düştükten sonra 4 sezon 2. Lig, 2 sezon  da 1. Lig'de mücadele etti.

2012-2013 sezonunda 1. Lig'de yer alan MKE Ankaragücü, 29 puan  topladı, 18. ve son sırada yer alarak 2. Lig'e geriledi.

Sarı-lacivertliler, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017  sezonlarında 2. Lig'de mücadele etti. 2016-2017 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı  Grup'ta mücadele veren MKE Ankaragücü 72 puana ulaşarak 1. Lig'e yükselmeyi  başardı.

2017-2018'de Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü, sezonu  63 puanla ikinci bitirerek, Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı.

Başkent ekibi iki ayrı ligde üst üste iki sezonda başarılı olarak,  2311 gün sonra Süper Lig'deki heyecana ortak olacak.

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