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Ankaragücü adım adım TFF 1. Lig'e geliyor

Ankaragücü, TFF 1. Lig yolunda Tuzlaspor maçında inanılmaz bir geri dönüşün altına imza atarak önemli bir galibiyet aldı. Şimdi Ankaragücü son 3 haftanın heyecanla bitmesini bekliyor.

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Ankaragücü, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'tan TFF 1. Lig'e çıkmaya adım adım çok yaklaştı. 31. haftada Ankaragücü, Tuzlaspor'u 19 Mayıs Stadı'nda ağırladı. Lider Ankaragücü, Tuzlaspor'u 2-1 yenerek bitime üç hafta kala hata yapmadı.
 
Ankaragücü, 83. dakikada Tuncay Fındıkçı'nın golü sonrasında Tuzlaspor karşısında 1-0 geriye düştü. Ancak maçı bırakmayan Ankaragücü, 85. dakikada Enes Kubat ve 90. dakikada Kenan Özer'in golleriyle 2-1 öne geçti ve galibiyete ulaştı.
 
Bu galibiyetin ardından Ankaragücü puanını 66'ya yükseltti ve ikinci sıradaki 62 puanlı Hatayspor'un 4 puanda önünde haftayı tamamladı.
 
ANKARAGÜCÜ'NÜN KALAN MAÇLARI 
 
Ankaragücü gelecek hafta 51 puanla TFF 1. lig hesapları yapan Kastamonu 1966 deplasmanına çıkacak. Daha Ankaragücü, -3 puanla son sırada yer alan Kayseri Erciyesspor'a konuk olacak. Ve son hafta ise Ankaragücü yine TFF 1. Lig hesapları yapan Hatayspor'u Ankara'da ağırlayacak.

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