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Ankaragücü Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz: Ali Koç maçlarınızı buyrun bizim sahada oynayın dedi

Ankaragücü Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz, gündemle ilgili özel açıklamalarda bulundu.

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İşte Yılmaz'ın yaptığı açıklamalar: 

"Akhisarspor maçını Afyon'da oynayacağız"

Maçlarımızı Ankara'da oynamak isterdik ama planlamalar yanlış yapıldı. Stadın yıkımı ertelenebilir. Osmanlıspor'un maçlarını oynadığı yere baktıgında zemin kötü ve orası olmaz. Bursaspor ile görüştük, onlar da saha zemininin bakımda olduğunu ifade ettiler ve orası da olmadı. Bundan dolayı Akhisarspor maçını Afyonkarahisar'da oynayacağız.

"Ali Koç, buyrun bizim sahamız da oynayın dedi"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da, "Buyurun bizim stadımızda maçlarımızı oynayabilirsiniz" dedi. Orası da uzak olduğu için mecburen geri çevirmek zorunda kaldık.

"Akhisarspor maçını kazanmak istiyoruz"

Akhisarspor karşılaşmasına mutlak 3 puan parolasıyla gidiyoruz. Moral bulmamız lazım. Akhisar da çok iyi takım. Ama biz de Ankaragücü'yüz ve başaracağımıza inanıyorum.

(Ajansspor)

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