Ankaragücü Doka ile anlaşmaya vardı
Medipol Başakşehir'den ayrılan Doka, TFF 1. Lig'de zirveyi hedefleyen Ankaragücü ile 1 yıllığına el sıkıştı.
Medipol Başakşehir'den ayrılan Doka, İsmail Kartal'ın çalıştırdığı TFF 1. Lig ekibi Ankaragücü ile 1 yıllığına anlaşma sağladı.
TFF'nin resmi internet sitesinde, Brezilyalı oyuncunun kulüp bilgisi bölümünde Ankaragücü ibaresi yer aldı.
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