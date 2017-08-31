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Ankaragücü Doka ile anlaşmaya vardı

Medipol Başakşehir'den ayrılan Doka, TFF 1. Lig'de zirveyi hedefleyen Ankaragücü ile 1 yıllığına el sıkıştı.

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Medipol Başakşehir'den ayrılan Doka, İsmail Kartal'ın çalıştırdığı TFF 1. Lig ekibi Ankaragücü ile 1 yıllığına anlaşma sağladı.

TFF'nin resmi internet sitesinde, Brezilyalı oyuncunun kulüp bilgisi bölümünde Ankaragücü ibaresi yer aldı.  

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