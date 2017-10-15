Ankaragücü taraftarı damat, düğün öncesi gelinle maç izledi
Bu akşam Kızılcıhamam'da dünya evine girecek olan Ankaragücü taraftarı çift, İrem Şengül ve Ali Bölük önce maç sonra düğüne gideceğiz dediler.
Fanatik Ankaragücü taraftarı olduğu belirtilen damat Ali Bölük maç varken düğüne gidemem diyerek, gelin İrem Şengül de artık Ankaragüçlü oldu'' dedi.
DHA
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