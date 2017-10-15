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Ankaragücü taraftarı damat, düğün öncesi gelinle maç izledi

Bu akşam Kızılcıhamam'da dünya evine girecek olan Ankaragücü taraftarı çift, İrem Şengül ve Ali Bölük önce maç sonra düğüne gideceğiz dediler.

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Fanatik Ankaragücü taraftarı olduğu belirtilen damat Ali Bölük maç varken düğüne gidemem diyerek, gelin İrem Şengül de artık Ankaragüçlü oldu'' dedi.

DHA

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